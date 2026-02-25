Diputados aprobaron en lo general y particular la jornada laboral de 40 horas en México

Tras una sesión que se prolongó por más de 12 horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

La iniciativa obtuvo respaldo unánime en lo general con 469 votos; mientras que tuvo mayoría calificada en lo particular, con 411 a favor y 58 en contra.

La discusión estuvo marcada por posturas encontradas entre las distintas fuerzas políticas, principalmente en torno a la gradualidad de la medida y el número de días de descanso obligatorios.

#ÚLTIMAHORA | Las y los diputados aprueban, en lo general y en lo particular, los artículos no reservados del dictamen por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política, en materia de reducción de la jornada laboral. #40Horas #LXVILegislatura pic.twitter.com/y1P5HtGXVx — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 25, 2026

¿Cómo quedará la jornada laboral de 40 horas en México?

El dictamen establece que por cada seis días laborados, las personas trabajadoras tendrán derecho a un día de descanso con goce íntegro de salario. La reducción será paulatina a partir de 2027:



2027: 46 horas semanales

2028: 44 horas semanales

2029: 42 horas semanales

2030: 40 horas semanales

Estos son los cambios en la ley

El año 2026 funcionará como periodo de transición para que empresas ajusten contratos, turnos y esquemas de nómina. Además, se incrementa de nueve a doce el máximo de horas extraordinarias permitidas por semana, las cuales deberán pagarse al 200% del salario ordinario.

También se prohíbe que menores de 18 años realicen trabajo extraordinario. La reforma implica modificaciones a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo; no obstante, no contempla reducción salarial ni afectación a prestaciones.

Debate en San Lázaro: descanso obligatorio y horas extra

Durante la sesión se registraron 121 oradores y más de un centenar de reservas. Legisladores de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PVEM buscaron incorporar dos días de descanso obligatorio por cada cinco laborados, pero las propuestas fueron rechazadas.

¿Qué sigue tras la aprobación?

El proyecto será enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y posteriormente deberá ser ratificado por al menos 17 congresos estatales para entrar en vigor.

De cumplirse ese proceso, la reducción comenzará el 1 de enero de 2027 y concluirá en 2030. El objetivo, según el dictamen, es mejorar el equilibrio entre vida personal y trabajo, elevar la productividad y acercar al país a estándares internacionales donde la jornada de 40 horas ya es una realidad.

