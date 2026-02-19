“Destapamos todo o lo cerramos": Antes de su asesinato, contralmirante denunció red de contrabando en Semar a Rafael Ojeda

Un audio difundido por Aristegui Noticias reveló detalles sobre una presunta red de contrabando de combustible que habría sido denunciada por el contralmirante Fernando Guerrero antes de ser asesinado.

De acuerdo con el material, el mando naval sostuvo una conversación en la que se habla de posibles vínculos con familiares de Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Marina (Semar) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el audio también se menciona una reunión en la que habrían participado el propio secretario y Raymundo Pedro Morales, actual alto mando de la institución naval.

🔴 #Revelación: Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) saca a la luz un audio inédito del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, grabado poco antes de su asesinato. En la grabación, Guerrero denuncia directamente ante altos mandos una red de corrupción y huachicol fiscal… pic.twitter.com/EsaI1wvuj9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 18, 2026

Grabación apunta a que autoridades tenían intención de destapar escándalos

En la grabación, cuya transcripción fue difundida por el medio, se escucha a dos interlocutores discutir la posibilidad de “destapar todo” o contener el caso mediante cambios internos.

Uno de ellos, presuntamente el exsecretario de Marina, solicita que las acusaciones queden por escrito y firmadas, incluyendo una red de vínculos que involucra a varias personas.

Durante el intercambio, otro de los participantes admite haber recibido dinero. A pregunta expresa sobre quién entregaba los recursos, responde que fue Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como capitán de corbeta retirado.

Detienen a sobrino de exsecretario de Marina por robo de hidrocarburos

Según su testimonio, el exoficial presuntamente operaba a través de agencias aduanales y promovía ciertos puertos con el argumento de que ofrecían despachos rápidos y sin corrupción.

La conversación también menciona posibles conexiones con las aduanas de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, dos de los principales puntos de entrada y salida de mercancías en el país, estratégicos en el comercio exterior y en el combate al tráfico ilícito de hidrocarburos.

¿Qué se sabe del asesinato del contralmirante Fernando Guerrero?

Fernando Guerrero fue asesinado tras, presuntamente, denunciar esta red de contrabando de combustible. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente si las líneas de investigación consideran el audio difundido ni si existe una indagatoria formal sobre los señalamientos que involucran a familiares del exsecretario de Marina.

El material ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno en la Secretaría de Marina y el papel de las aduanas marítimas en el combate al llamado “huachicol fiscal”, práctica relacionada con la importación irregular de combustibles para evadir impuestos.

Hasta ahora, el exsecretario Rafael Ojeda Durán ni las personas mencionadas en la grabación han emitido un posicionamiento público respecto a los señalamientos difundidos; sin embargo, el Gobierno de México aseguró que no hay investigaciones contra el extitular de la Marina.

