¿Pacto de silencio? Clara Brugada pidió a medios “bajarle a la nota roja en CDMX”, luego lo niega

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, abrió un debate público al proponer un “gran acuerdo” con los medios de comunicación para disminuir la cobertura de hechos violentos, conocidos como nota roja, al considerar que este tipo de contenidos influye de manera directa en la percepción de inseguridad.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina sostuvo que existe una brecha entre las cifras oficiales y el sentimiento ciudadano, por lo que indicó que lo mejor sería hacer un pacto que mejorara la imagen de la capital.

Brugada asegura que las cifras oficiales muestran menos delitos en CDMX

De acuerdo con datos de su administración, las carpetas de investigación por delitos de alto impacto han registrado una disminución; sin embargo, reconoció que la percepción de inseguridad sigue siendo elevada entre los habitantes de la capital.

Brugada atribuyó parte de esta discrepancia al consumo mediático. Con base en datos del INEGI , señaló que más del 62% de las personas se informan sobre temas de seguridad a través de la televisión, por lo que consideró que la narrativa predominante en medios influye en el clima de temor social.

“Si todos los días los medios hablan de inseguridad, eso es lo que se genera en la población”, afirmó, al tiempo que cuestionó el uso recurrente de la nota roja como una estrategia comercial.

Ley Censura transgrede la libertad de expresión

Jefa de Gobierno rechaza censura y niega pacto de silencio

Tras las críticas que generaron sus declaraciones, la jefa de Gobierno aclaró que no solicitó censura ni un pacto de silencio con los medios de comunicación. En un evento realizado en el embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco, afirmó que en la Ciudad de México existen plenas libertades para el ejercicio periodístico.

“Ni pacto de silencio ni censura… son mentiras las informaciones que han generado algunos medios”, sostuvo Brugada, al reiterar que su gobierno respeta el papel histórico de la prensa como crítica del poder.

No obstante, insistió en la necesidad de abrir un debate público sobre la función social de los medios, la ética periodística y el impacto de la cobertura de violencia en la ciudadanía.

Morenistas hacen lo que criticaban con Peña Nieto

Las declaraciones de Brugada recordaron cuando el oficialismo era oposición y criticaron que, entre 2012 y 2018, durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, el Gobierno Federal recurrió de forma recurrente a plataformas como Google, Facebook y Twitter —ahora X— para solicitar la remoción de contenidos digitales, según Artículo 19, en el trabajo Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva .

La organización documentó que solo en plataformas de Google se registraron 111 solicitudes de remoción por parte de autoridades federales, principalmente por supuesta difamación, críticas al gobierno o motivos de seguridad nacional.

