Millones desviados y cero castigos; gobierno reconoce que no funciona el Sistema Nacional Anticorrupción
A casi 10 años de su creación, el SNA arrastra una deuda de justicia; gobierno reconoce ineficacia del sistema y propone un nuevo esquema centrado en la ciudadanía.
Millones de pesos desviados, investigaciones inconclusas y ningún castigo ejemplar. Ese es el saldo que arrastra el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a casi diez años de su creación y que ahora el propio gobierno federal reconoce como un modelo que no ha funcionado.
La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que el sistema “no ha funcionado muy bien” y anunció que su administración impulsará cambios de fondo para replantear su operación.
El reconocimiento se dio durante su conferencia matutina del pasado 2 de febrero, donde adelantó que ya se trabajan iniciativas legislativas orientadas a modificar el esquema anticorrupción y a reforzar la participación ciudadana, uno de los pilares que, en los hechos, nunca logró consolidarse.
🔴 La #corrupción en México no es un asunto menor, su práctica recurrente, sobre todo desde el Gobierno, es una amenaza para la estabilidad. Esto se ha advertido en la Primera Sesión Extraordinaria 2026 del Sistema Nacional Anticorrupción (@SESNAOficial), presidida por la Dra.… pic.twitter.com/zB1ah5yoQY— adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 21, 2026
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Sistema Nacional Anticorrupción: un modelo sin resultados ni sanciones
Instalado formalmente en junio de 2016, el Sistema Nacional Anticorrupción fue diseñado para coordinar a las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.
Sin embargo, en casi una década, el SNA no ha logrado llevar a sentencia firme ninguno de los grandes escándalos documentados por auditorías e investigaciones periodísticas.
Corrupción, sanciones y abuso de poder: ¿quién responde en el servicio público?
Escándalos que sacudieron a México
Entre 2018 y 2026, algunos de los casos más representativos son:
-
Segalmex
, Diconsa y Liconsa
- Desvíos, contratos irregulares y pagos sin comprobar por más de 15 mil millones de pesos, documentados por la Auditoría Superior de la Federación, sin sentencias firmes
- Caso Emilio Lozoya: Odebrecht y Agronitrogenados
- Avances judiciales, denuncias de sobornos a exfuncionarios y legisladores, pero sin condenas ni reparación del daño al Estado
- Contratos irregulares en Pemex
- Adjudicaciones directas, sobrecostos y opacidad en obras y servicios, incluidas refinerías y contratos estratégicos
- Irregularidades en el
Tren Maya
- Falta de estudios ambientales completos, ampliaciones presupuestales y modificaciones contractuales cuestionadas por órganos fiscalizadores
- Birmex y compras de medicamentos
- Compras fallidas, contratos cancelados y posibles sobreprecios que provocaron desabasto en el sistema de salud
- Caso Conacyt
- Denuncias penales contra exfuncionarios y académicos, señaladas por especialistas como un uso político del combate a la corrupción
- Instituto Nacional de Migración
- Señalamientos recurrentes por corrupción interna, tráfico de influencias y omisiones, particularmente tras la tragedia de Ciudad Juárez
- Gobiernos estatales bajo investigación
- Exgobernadores y altos funcionarios señalados por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, con procesos inconclusos y escasas sentencias
Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado tras acusaciones en su contra por la Barredora e ingresos millonarios
Ignacio Mier toma el relevo en un movimiento estratégico. Adán Augusto asegura que se va para “fortalecer al partido”, pero las críticas no se detienen.
Reformar el SNA para “empoderar al ciudadano”
Sheinbaum afirmó que la reforma buscará fortalecer los mecanismos de denuncia y dar mayor peso a la ciudadanía dentro del sistema. También adelantó cambios en el Comité de Participación Ciudadana, un órgano que debía ser el vínculo entre sociedad y autoridades, pero que ha operado con incidencia limitada.
Escándalos acumulados y una deuda pendiente
Para especialistas y exintegrantes del propio sistema, el problema no ha sido la falta de estructura, sino la ausencia de seguimiento, coordinación y voluntad política.
El reto para el nuevo gobierno será traducir el reconocimiento del fracaso del SNA en castigos reales, recuperación del dinero público y protección a quienes denuncian corrupción.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.