Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado tras acusaciones en su contra por la Barredora e ingresos millonarios

Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado este domingo 1 de febrero, una salida que ocurre en un momento clave para el partido rumbo al proceso electoral de 2027 y que reaviva cuestionamientos pendientes alrededor de su figura política.

El anuncio fue realizado durante la plenaria de Morena , donde el exsecretario de Gobernación explicó que su decisión responde a la necesidad de concentrarse en el trabajo político-electoral y territorial, un ámbito que, dijo, requiere dedicación de tiempo completo.

Dice que se va “a hacer trabajo territorial para 2027”, pero nadie se la cree



Lo cierto es que Adán Augusto López estaba apestado y se volvió insostenible



Dice que se va "a hacer trabajo territorial para 2027", pero nadie se la cree

Lo cierto es que Adán Augusto López estaba apestado y se volvió insostenible

Deja la coordinación de Morena en el Senado. En su lugar llega Ignacio Mier.

¿Por qué Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado?

En su mensaje ante legisladores, López Hernández señaló que la coordinación parlamentaria exige un perfil distinto al suyo y que Ignacio Mier Velazco es el mejor calificado para asumir el cargo.

Destacó que Mier ha dedicado “toda su vida” al trabajo legislativo, mientras que él se enfoca en fortalecer la unidad del movimiento desde el territorio.

Adán Augusto no responde si renuncia por presiones desde Palacio Nacional

El senador también afirmó que su salida fue consultada con sus compañeros de bancada y que habló “con quien tenía que hablar”, aunque evitó confirmar si el tema fue discutido directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ignacio Mier, excoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, asumirá la coordinación en el Senado tras ser respaldado por legisladores del grupo parlamentario.

¿Intocable Adán Augusto y su maquinaria de corrupción

Barredora e ingresos: los señalamientos que siguen a Adán Augusto

Más allá del relevo legislativo, la salida de Adán Augusto ocurre en medio de señalamientos públicos y escándalos que han acompañado su trayectoria reciente.

Uno de los más mencionados es el caso de La Barredora , grupo criminal que operó en Tabasco durante su gestión como gobernador, tema que ha sido retomado en distintos momentos por la oposición para cuestionar los resultados en materia de seguridad en la entidad.

Cercanía con Hernán Bermúdez

La salida de Adán Augusto López también revive la polémica en torno a Hernán “N”, identificado como Hernán Bermúdez Requena , exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de López Hernández y señalado como presunto líder de La Barredora.

Bermúdez fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre de 2025 en una operación conjunta entre autoridades mexicanas y paraguayas; posteriormente, el país sudamericano expulsó y entregó a México a Bermúdez, quien fue ingresado al penal de máxima seguridad El Altiplano.

Morena y el reacomodo rumbo a 2027

La salida de la coordinación además se da en un contexto de reconfiguración interna de Morena, con miras a consolidar su estructura rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

El propio senador subrayó que “lo más importante es fortalecer al partido”, una tarea que, aseguró, continuará desde el trabajo territorial.

