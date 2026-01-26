Comisión Permanente ratifica a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido

Este lunes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido.

La presidenta de la Mesa Directiva de Comisión Permanente, la diputada Kenia López Rabadán, señaló que tras la mayoría de votos obtenida, se ratifica el nombramiento que la presidenta hizo a favor de Alejandro Gertz Manero.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido pic.twitter.com/WAKcqmtP84 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 26, 2026

¿Quién es Alejandro Gertz Manero?

Alejandro Gertz Manero es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, por University of Mount Unión en Ohio, Estados Unidos y por la Universidad de las Américas.

Fue docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además enseñó derecho procesal penal en la Universidad de las Américas (UDLA). Fue secretario General del Instituto Nacional de Antropología e historia, agente del ministerio público auxiliar del Procurador General del Instituto Técnico de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

¿Cuáles fueron sus cargos importantes en seguridad?

Fue presidente y fundador del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal

Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal

Comisionado General de la Policía Federal Preventiva

Procurador Federal de la Defensa del Trabajo

Primer Coordinador Nacional de la Campaña contra el Narcotráfico

