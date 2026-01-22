Ratifican a Gertz Manero como embajador en Reino Unido

La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente ratificó, con 10 votos a favor y una abstención, el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido.

"Mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, y trabajar por los demás, y en ello encuentro mi satisfacción", dijo el funcionario.

La comparecencia del exfiscal de la República comenzó a las 11:30 de la mañana con una intervención de Gertz Manero, para luego dar paso a los posicionamientos y preguntas de los grupos parlamentarios y posteriormente cerrar con una intervención del candidato a embajador.

Se turnará al pleno para su discusión y votación, que tendrá lugar el 26 de enero.

En caso de que se apruebe la designación de Gertz Manero en el pleno, sustituirá a Josefa González, quien dejo el cargo tras señalamientos de supuesto acoso laboral.

