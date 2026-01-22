Corte atrae amparos para definir si Mario Aburto ya cumplió su condena por el caso Colosio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un nuevo giro al caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta al atraer dos juicios de amparo en revisión que permitirán determinar si Mario Aburto Martínez ya cumplió la condena.

Conviene recordar que se encuentra recluido tras el magnicidio ocurrido en marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. La decisión abre la puerta a una definición definitiva sobre la duración legal de la pena, a más de 30 años de los hechos.

🚨 La SCJN aceptó revisar el amparo de Mario Aburto relacionado con el caso Colosio



Por mayoría de 6 votos, la Corte ejercerá su facultad de atracción para estudiar la posible reducción de su condena pic.twitter.com/YUYqNAPkAO — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 21, 2026

SCJN atrae amparos para definir si Mario Aburto ya cumplió su condena

Por mayoría de seis votos, las ministras y ministros avalaron ejercer la facultad de atracción al considerar que el asunto tiene una relevancia constitucional excepcional.

La Corte busca fijar un criterio que permita analizar procesos penales por magnicidios juzgados bajo el sistema penal tradicional, garantizando tanto los derechos del sentenciado como los de la víctima.

Durante la sesión pública no se informó qué ministro o ministra será el encargado de elaborar el proyecto de sentencia, lo cual se definirá en los próximos días, una vez que el expediente completo sea remitido al máximo tribunal del país.

Caso Colosio: ¿Por qué la Corte revisará la condena de Mario Aburto?

El análisis de la SCJN se da luego de que, en 2024, un tribunal determinó que la condena de 45 años de prisión impuesta a Mario Aburto se basó en un criterio erróneo.

SCJN atrae amparo de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio

De acuerdo con esa resolución, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) debió sustentar la acusación en el Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual establecía una pena máxima de 30 años de prisión.

Asimismo, se señaló que el proceso se llevó a cabo como si Luis Donaldo Colosio hubiera sido servidor público federal, cuando al momento de su asesinato era candidato presidencial del PRI y no ocupaba un cargo público. Este punto fue clave para cuestionar la legalidad de la pena originalmente impuesta.

Ministra se excusa de participar en la discusión del caso Aburto

Previo a la sesión, la ministra Sara Irene Herrerías solicitó excusarse de participar en la votación, petición que fue aceptada por el pleno.

La ministra explicó que durante casi nueve años se desempeñó como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, instancia desde la cual se realizaron investigaciones vinculadas con el caso Colosio, lo que podía afectar su imparcialidad.

¿Qué sigue tras la atracción del caso por la Suprema Corte?

Con la atracción de los amparos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito deberá remitir a la SCJN el expediente original del amparo directo 104/2021. Una vez cumplido este trámite, el asunto será turnado a un ministro o ministra para la elaboración del proyecto de resolución.

La decisión que tome la Corte podría sentar un precedente sobre cómo deben revisarse sentencias dictadas bajo el antiguo sistema penal y, al mismo tiempo, definir si Mario Aburto debe permanecer en prisión o si ya cumplió la pena que legalmente le correspondía por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

