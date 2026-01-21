Se acaba la “luna de miel” de Morena ante retos de economía, seguridad y democracia: The Economist

Morena ha consolidado un amplio poder político, al tiempo que enfrenta crecientes desafíos en materia de seguridad, economía y gobernabilidad. En un artículo publicado este martes, The Economist examina el panorama actual de la izquierda en América Latina y se centra en el caso particular de México.

De acuerdo con la revista británica, mientras la izquierda retrocede en América Latina, en México Morena se ha consolidado como la fuerza política hegemónica. Fundado en 2011 por Andrés Manuel López Obrador y en el poder desde 2018, el partido controla 24 de los 32 estados y más de dos tercios del Congreso, lo que ha generado comparaciones con el antiguo Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, el partido guinda mantiene altos niveles de popularidad —con aprobación superior al 70%— gracias a programas sociales y reformas laborales que sacaron de la pobreza a más de 13 millones de personas y triplicaron el salario mínimo. Sin embargo, el país enfrenta graves problemas: violencia del narcotráfico, acusaciones de corrupción contra funcionarios del partido, bajo crecimiento económico y un déficit fiscal histórico del 5.7% del PIB en 2024.

Economía estancada

La economía crecería apenas 1.3% en 2026 y el Plan México no ha alcanzado sus metas de inversión. Además, la relación con Estados Unidos se tensa ante las presiones de Donald Trump y la posible revisión del T-MEC, clave para el crecimiento. A ello se suman críticas por reformas que podrían reducir la competencia democrática.

Aunque Morena sigue fuerte, analistas advierten que la "luna de miel" de Morena comienza a terminar y que el mayor reto del partido será cumplir sus promesas sin debilitar la democracia ni las finanzas públicas.

