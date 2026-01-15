José Alberto Abud, exrector de la Universidad de Campeche, sale de prisión; llevará proceso en libertad

José Alberto Abud Flores , exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), recuperó su libertad luego de permanecer detenido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Koben.

La liberación se dio tras la audiencia inicial y fue confirmada por su equipo legal, que también informó que su esposa y su chofer, detenidos junto con él, quedaron en la misma condición jurídica.

La detención del exrector, ocurrida el lunes 12 de enero, generó una reacción inmediata dentro de la comunidad universitaria y en organizaciones nacionales del sector educativo.

José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, fue puesto en libertad pero la indagatoria seguirá por posesión de drogas



Defensa acusa "detención ilegal"

Abud Flores enfrenta una imputación por el delito de posesión simple de drogas; sin embargo, su defensa sostuvo desde el inicio que el operativo policial y la integración de la carpeta de investigación presentan anomalías que ponen en duda la legalidad de la detención.

De acuerdo con los abogados, el objetivo inmediato era lograr la liberación de los tres implicados, lo cual ya se concretó. El siguiente paso será obtener un auto de no vinculación a proceso en la audiencia programada para el domingo 18 de enero, ante un juez de control en Campeche .

Presuntas irregularidades en el operativo

El abogado Edwin Trejo Gutiérrez señaló que el procedimiento policial estuvo plagado de inconsistencias. Según su versión, el vehículo en el que viajaba el rector no fue asegurado en el lugar de los hechos, sino trasladado por uno de los agentes hasta la Fiscalía General del Estado , lo que podría afectar la cadena de custodia.

Además, cuestionó que el mismo policía que dijo haber encontrado las bolsitas con presunta droga haya sido quien las presentó ante el Ministerio Público, sin la debida supervisión pericial en el sitio.

Abogado del rector denuncia irregularidades; afirma que las pruebas fueron sembradas tras roces con el gobierno

Bodycams y falta de evidencia clave

Otro punto central de la estrategia legal es la exigencia de los videos de las cámaras corporales de los agentes.

La defensa aseguró que el Ministerio Público no ha entregado la grabación completa del operativo y que las autoridades argumentaron que las bodycams no tenían batería al momento de la detención, situación que genera dudas sobre la actuación policial.

Conflicto con el gobierno de Layda Sansores

El caso también se da en medio de un conflicto previo entre Abud Flores y el gobierno estatal encabezado por Layda Sansores , quien había criticado públicamente su gestión. A ello se suma la rápida destitución del rector, aprobada por el consejo universitario en menos de 48 horas.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) envió representantes legales a Campeche para acompañar el proceso y reiterar su respaldo, respetar la autonomía universitaria y el principio de presunción de inocencia.

