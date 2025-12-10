Diputados aprueban incremento de nuevos aranceles a productos a China y otros países de Asia

La Cámara de Diputados aprobó una reforma que aprueba nuevos aranceles a más de mil categorías de productos procedentes principalmente de China. La decisión avanza como una respuesta a desequilibrios comerciales que se intensifican rumbo a 2026. La medida entrará en vigor solo si el Senado la valida.

El argumento radica en que la actualización de tarifas fortalezca la industria mexicana y cierre espacios a importaciones de bajo costo. El nuevo esquema contempla cargas de hasta 35%, con casos que alcanzan 50%.

Sectores afectados y alcance de la reforma

El ajuste modifica alrededor de 1,400 fracciones arancelarias en sectores como:



Textil

Calzado

Acero

Electrónicos

Autopartes

Bienes de consumo

Además de China otros países asiáticos involucrados son:



India

Corea del Sur

Tailandia

Indonesia

La Secretaría de Economía recalcó que el país tiene capacidad para sustituir varias importaciones estratégicas.

Piden créditos preferenciales para el sector automotriz

El sector automotriz, cuarto productor mundial de vehículos, concentra la mayor inquietud empresarial. Armadoras y fabricantes de autopartes dependen de componentes asiáticos como pantallas, chips y sistemas electrónicos.

Expertos anticipan un incremento en costos de ensamble y riesgos en las cadenas de suministro. Las cámaras piden créditos preferenciales, infraestructura y apoyos fiscales para evitar una pérdida de competitividad.

Aranceles en el contexto del T-MEC 2026

Analistas vinculan la reforma con la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Washington advirtió que México sirve como puerta alternativa a productos chinos que buscan evitar restricciones estadounidenses.

La administración federal busca mostrar disciplina comercial ante su socio principal. No obstante, opositores alertan sobre improvisación, riesgos inflacionarios y una política industrial insuficiente para acompañar los cambios.

La reforma se enviará al Senado. Si no hay modificaciones, los nuevos aranceles aplicarán a partir del 1º de enero de 2026.

¿Subirá el precio de las cosas?

Se aseguró que el impacto en inflación será mínimo (máximo 0.03 % en la canasta básica), debido a que los productos afectados tienen poco peso en el cálculo oficial de inflación y a que México ya tiene capacidad para producir muchos de ellos o sustituirlos.

