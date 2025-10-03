César Duarte comparecerá ante la FGR

César Duarte Jáquez será llevado a la Ciudad de México para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de corrupción.

El traslado fue aprobado por el juez de control del Distrito Judicial Morelos tras revisar la solicitud correspondiente.

del Distrito Judicial Morelos tras revisar la solicitud correspondiente. Duarte porta un brazalete electrónico y el traslado se realizó bajo custodia de agentes de la Fiscalía de Chihuahua, quienes garantizan su seguridad y retorno.

y el traslado se realizó bajo custodia de agentes de la Fiscalía de Chihuahua, quienes garantizan su seguridad y retorno. No hay cambios de ruta ni modificaciones en las condiciones; el movimiento responde únicamente a la diligencia legal.

en las condiciones; el movimiento responde únicamente a la diligencia legal. Duarte, detenido en 2020 en EUA y extraditado en 2022, enfrenta procesos por peculado y desvío de recursos durante su mandato (2010-2016) y ha intentado suavizar sus condiciones de reclusión.

