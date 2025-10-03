César Duarte comparecerá ante la FGR
César Duarte llegó a la CDMX para comparecer ante la FGR por corrupción; el traslado fue legal, seguro y bajo custodia, según las autoridades.
César Duarte Jáquez será llevado a la Ciudad de México para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de corrupción.
Suscríbete a
nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
- El traslado fue aprobado por el juez de control del Distrito Judicial Morelos tras revisar la solicitud correspondiente.
- Duarte porta un brazalete electrónico y el traslado se realizó bajo custodia de agentes de la Fiscalía de Chihuahua, quienes garantizan su seguridad y retorno.
- No hay cambios de ruta ni modificaciones en las condiciones; el movimiento responde únicamente a la diligencia legal.
- Duarte, detenido en 2020 en EUA y extraditado en 2022, enfrenta procesos por peculado y desvío de recursos durante su mandato (2010-2016) y ha intentado suavizar sus condiciones de reclusión.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.