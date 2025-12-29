Diputados de oposición exigen destitución de Marx Arriaga
Oposición exige destituir a Marx Arriaga por promover comités obradoristas y acusarlo de adoctrinar a estudiantes desde la SEP.
Legisladores de oposición exigieron la destitución de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP.
- Lo acusan de buscar ideologizar y adoctrinar a niños y adolescentes desde la educación pública.
- Arriaga llamó a crear comités para defender los valores del obradorismo y la 4T.
- PRI, PAN y MC coincidieron en que sus propuestas ponen en riesgo al sistema educativo.
- Opositores pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir y remover al funcionario.
