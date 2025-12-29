Diputados de oposición exigen destitución de Marx Arriaga

Legisladores de oposición exigieron la destitución de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP.

Lo acusan de buscar ideologizar y adoctrinar a niños y adolescentes desde la educación pública.

desde la educación pública. Arriaga llamó a crear comités para defender los valores del obradorismo y la 4T .

. PRI, PAN y MC coincidieron en que sus propuestas ponen en riesgo al sistema educativo .

. Opositores pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir y remover al funcionario.

