inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

¿Vas al Centro o Coyoacán? Estos son los bloqueos y protestas que paralizarán la CDMX hoy 30 de diciembre

PAN pide investigar conflictos de interés en “megaobras” tras accidente del Tren Interoceánico

El PAN denunciará ante la FGR el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó 26 muertos, y pedirá auditorías para evitar impunidad.

Videos,
Política

Por:  Ximena Ochoa

El PAN anunció que presentará una denuncia penal ante la FGR por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • El accidente dejó 26 personas muertas y alrededor de 100 heridas, según lo expuesto por el partido.
  • Federico Döring acusó al gobierno de Morena de permitir impunidad, al comparar el caso con la Línea 12 del Metro.
  • El PAN adelantó que citará a funcionarios responsables de la operación del tren a comparecer en la Cámara de Diputados.
  • También solicitará a la ASF una revisión exhaustiva de contratos y materiales usados en la obra ferroviaria.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Política Morena Cámara de diputados PAN