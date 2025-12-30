PAN pide investigar conflictos de interés en “megaobras” tras accidente del Tren Interoceánico
El PAN denunciará ante la FGR el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó 26 muertos, y pedirá auditorías para evitar impunidad.
El PAN anunció que presentará una denuncia penal ante la FGR por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
- El accidente dejó 26 personas muertas y alrededor de 100 heridas, según lo expuesto por el partido.
- Federico Döring acusó al gobierno de Morena de permitir impunidad, al comparar el caso con la Línea 12 del Metro.
- El PAN adelantó que citará a funcionarios responsables de la operación del tren a comparecer en la Cámara de Diputados.
- También solicitará a la ASF una revisión exhaustiva de contratos y materiales usados en la obra ferroviaria.
