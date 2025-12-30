PAN pide investigar conflictos de interés en “megaobras” tras accidente del Tren Interoceánico

El PAN anunció que presentará una denuncia penal ante la FGR por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

El accidente dejó 26 personas muertas y alrededor de 100 heridas , según lo expuesto por el partido.

Federico Döring acusó al gobierno de Morena de permitir impunidad, al comparar el caso con la Línea 12 del Metro.

El PAN adelantó que citará a funcionarios responsables de la operación del tren a comparecer en la Cámara de Diputados.

. También solicitará a la ASF una revisión exhaustiva de contratos y materiales usados en la obra ferroviaria.

