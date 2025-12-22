“Muerte de Carlos Manzo deja un vacío social": Grecia Quiroz asegura que continuará con el legado de su esposo

Grecia Itzel Quiroz García, actual presidenta municipal de Uruapan, quien asumió el cargo tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, habló en exclusiva con la periodista Mónica Garza.

Quiroz mencionó abiertamente sobre el impacto emocional de la muerte de su esposo y el dolor que vive ella y su familia. Expresó el miedo que siente por su propia seguridad, al reconocer el peligro que enfrentan los políticos en ese contexto de violencia.

Asimismo señaló que no está satisfecha con los avances de las autoridades en el caso y que considera que hay actores políticos implicados o sin investigar adecuadamente.

Quiroz enfatizó su intención de seguir el legado político de Carlos Manzo, continuar su estilo de gobierno y enfrentar la inseguridad en Uruapan. Reiteró que ni ella ni su gobierno pactarán con grupos criminales.