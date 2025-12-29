Bermúdez Requena estaría involucrado en extorsiones, secuestros y homicidios

Una jueza federal negó desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.



Aunque se admitió su amparo , se le negó la suspensión provisional solicitada .

. Las cuentas fueron congeladas por la UIF como parte de una investigación financiera.

como parte de una investigación financiera. Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, está preso en el penal del Altiplano .

. También fue negado el amparo a su hijo, quien buscaba liberar cuentas bloqueadas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.