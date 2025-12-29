inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Último lunes del 2025; lista de carreteras bloqueadas y con carga vehicular este 29 de diciembre

Bermúdez Requena estaría involucrado en extorsiones, secuestros y homicidios

Jueza federal negó desbloquear cuentas de Hernán Bermúdez Requena y de su hijo; UIF mantiene el congelamiento por investigación financiera.

Videos,
Política

Por:  Ximena Ochoa

Una jueza federal negó desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • Aunque se admitió su amparo, se le negó la suspensión provisional solicitada.
  • Las cuentas fueron congeladas por la UIF como parte de una investigación financiera.
  • Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, está preso en el penal del Altiplano.
  • También fue negado el amparo a su hijo, quien buscaba liberar cuentas bloqueadas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Tabasco Política