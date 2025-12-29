Bermúdez Requena estaría involucrado en extorsiones, secuestros y homicidios
Jueza federal negó desbloquear cuentas de Hernán Bermúdez Requena y de su hijo; UIF mantiene el congelamiento por investigación financiera.
Una jueza federal negó desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- Aunque se admitió su amparo, se le negó la suspensión provisional solicitada.
- Las cuentas fueron congeladas por la UIF como parte de una investigación financiera.
- Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, está preso en el penal del Altiplano.
- También fue negado el amparo a su hijo, quien buscaba liberar cuentas bloqueadas.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.