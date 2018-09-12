Liberan a "El Pajarraco", acusado de secuestro en caso Ayotzinapa

Foto: PGR

Luego de ser detenido el pasado 28 de agosto en Piedras Negras, Coahuila por los cargos de delincuencia organizada, vinculada a Guerreros Unidos y por el secuestro, relacionado con el caso de los normalistas, un juez anunció este miércoles que Juan Manuel Miranda Pantoja alias “El Pajarraco”, fue

liberado.

David Calderón Blanc, juez Primero de Distrito de Procesos Penales de Tamaulipas, le concedió la libertad por falta de pruebas en ambos delitos de los que es acusado.

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa desechó las 48 declaraciones en contra de Miranda Pantoja y dijo que su detención fue arbitraria, se le retuvo más de lo permitido y probablemente fue torturado para rendir cuentas.

Por la ayuda a la localización de “El Pajarraco”, la PGR ofrecía 1.5 millones de pesos, pues supuestamente colaboró con el secuestro y transporte de los 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014.

La noticia continúa, mantenla encendida. ¡Descarga nuestra app!

rcc