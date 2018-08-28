Cae "El Pajarraco" presunto implicado en el caso Ayotzinapa

En Coahuila fue detenido este martes 28 de agosto Juan Miguel N, alias “El Pajarraco”, de 30 años, por elementos de la división de investigación de la Policía Federal, así lo informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

El detenido es señalado como presunto involucrado en la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Juan Miguel N cuenta con dos órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro en agravio de los normalistas, se le acusa de haber participado en el traslado de los estudiantes en una camioneta de redilas en dirección al basurero de Cocula.

Su captura se logró después de que fuera rastreado su teléfono en Coahuila donde vivía desde 2016. Las autoridades informaron que fue trasladado a un penal en Durango.

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