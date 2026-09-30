Sinaloa, entre balas, miedo y negocios cerrados: la violencia que no da tregua

En Sinaloa, los ataques armados continúan y cada nueva agresión deja una estela de miedo; este miércoles, tres personas fueron asesinadas dentro de una vivienda en Mazatlán, mientras que horas antes otro ataque en Culiacán dejó un hombre muerto y dos personas heridas.

Pero la violencia no termina cuando cesan los disparos; también golpea a las familias, modifica rutinas, vacía las calles y afecta a los negocios.

Y mientras Sinaloa enfrenta este escenario, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, permanece en el centro de los señalamientos y una investigación que sigue abierta.

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