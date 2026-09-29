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Andy López Beltrán, Amílcar Olán y Adán Augusto López: ¿por qué EU investiga a personajes de la 4T?

Estados Unidos investiga posibles vínculos de Andy López Beltrán y otros personajes de la 4T con una red relacionada con el CJNG. Esto es lo que se sabe.

Por: Jorge Fernández Menéndez

Andy López Beltrán, Jorge Amílcar Olán y Adán Augusto López son algunos de los nombres que aparecen en una investigación de Estados Unidos relacionada con posibles vínculos con grupos del crimen organizado.

Pero, ¿Qué tienen en común estos personajes de la 4T y por qué las autoridades estadounidenses pusieron la lupa sobre ellos?

El tema también alcanza a otros personajes y hechos que han generado cuestionamientos en México, desde el contrabando de combustible hasta presuntas relaciones con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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