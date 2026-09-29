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Agencias de Estados Unidos examinan cuentas de Andy López Beltrán por supuestos nexos con el crimen organizado

“Mientras más buscan blindarlo, más pistas aparecen en el extranjero”, señala Brenda Peña.

Por: Brenda Peña

Andy López Beltrán ha intentado contactar a funcionarios del país vecino”. ¿Miedo o simple casualidad? El hijo del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, vuelve a ser señalado por posibles nexos con el crimen organizado.

“Andy” sigue estando en el ojo del huracán luego de haber encontrado a Amílcar Olán, empresario y amigo de López Beltrán, quien tiene investigaciones en su contra.

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