Agencias de Estados Unidos examinan cuentas de Andy López Beltrán por supuestos nexos con el crimen organizado

“Andy López Beltrán ha intentado contactar a funcionarios del país vecino”. ¿Miedo o simple casualidad? El hijo del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, vuelve a ser señalado por posibles nexos con el crimen organizado.

“Andy” sigue estando en el ojo del huracán luego de haber encontrado a Amílcar Olán, empresario y amigo de López Beltrán, quien tiene investigaciones en su contra.

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