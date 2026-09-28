Amigo de Andy López obtuvo contratos millonarios en obras gubernamentales mientras los pobres pagan

En opinión de la periodista, Nina Andrade, mientras Jorge Amílcar Olán, amigo del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se enriquece y vive cómodamente en Suiza, en México, miles de personas hacen fila en el IMSS para conseguir medicamentos para la diabetes. Según investigaciones, una empresa de Olán recibió una cifra millonaria al vender medicamentos al IMSS con un sobreprecio de hasta 1000%.

Además,existen audios en los que Jorge Amílcar Olán presume ser amigo cercano de Andy López Beltrán, una condición que aseguró le ha abierto puertas incluso para conseguir contratos millonarios en la construcción del Tren Interoceánico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.