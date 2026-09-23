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Madres buscadoras hallan más de 1,600 dientes de leche en fosas de Michoacán

Más de 1,600 dientes de leche han sido encontrados desde 2021 en fosas clandestinas de Zacapu, Michoacán. Un hallazgo que sigue dejando preguntas sin respuesta.

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Por: Roberto Ruiz

Más de 1,600 dientes de leche encontrados en fosas de Zacapu, Michoacán, abrieron un caso que todavía tiene demasiadas preguntas.

El hallazgo fue realizado por la madre buscadora Margarita López y, hasta ahora, no se ha podido determinar con exactitud cuántas víctimas hay detrás de estas evidencias.

¿Qué encontraron realmente las madres buscadoras? ¿Qué se sabe sobre el origen de los dientes y qué investigan las autoridades? Dale play al video y conoce la historia detrás de este estremecedor hallazgo.

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