Madres buscadoras hallan más de 1,600 dientes de leche en fosas de Michoacán

Más de 1,600 dientes de leche encontrados en fosas de Zacapu, Michoacán, abrieron un caso que todavía tiene demasiadas preguntas.

El hallazgo fue realizado por la madre buscadora Margarita López y, hasta ahora, no se ha podido determinar con exactitud cuántas víctimas hay detrás de estas evidencias.

¿Qué encontraron realmente las madres buscadoras? ¿Qué se sabe sobre el origen de los dientes y qué investigan las autoridades? Dale play al video y conoce la historia detrás de este estremecedor hallazgo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.