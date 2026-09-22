Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo”; evoluciona a categoría 5 y ya es un “monstruo” en el Pacífico mexicano
/Voces adn Noticias/Video

Burocracia y adeudos dejan a pacientes sin medicamentos; opina Roberto Ruiz

La crisis de desabasto se debe a fallas en las compras, posibles actos de corrupción y decisiones políticas, incluida la intención de colocar propaganda en los empaques.

Metadatos del artículo

Por: Roberto Ruiz