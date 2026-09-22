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Burocracia y adeudos dejan a pacientes sin medicamentos; opina Roberto Ruiz
La crisis de desabasto se debe a fallas en las compras, posibles actos de corrupción y decisiones políticas, incluida la intención de colocar propaganda en los empaques.
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Publicado
22/09/2026
🕐
23:54
Por:
Roberto Ruiz
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