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Caso Claudia Tacoronte: Detienen a Francisco Javier “N”, El Trompas, presunto feminicida de la estudiante española
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Tenemos magistrados improvisados que demuestran estar en el cargo solo por lealtades y fanatismo

Los morenistas defendieron su reforma judicial, pero ahora es saben que es insostenible porque la independencia está comprometida y se carece de experiencia.

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Por: Roberto Ruiz