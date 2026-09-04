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Mujer muere tras desvanecerse en Metro Chapultepec y caer a las vías
/Voces adn Noticias/Video

Con besos, así responde funcionario a acusaciones sobre nepotismo en el gobierno de Veracruz

El secretario de Finanzas fue cuestionado sobre la permanencia de tres familiares de AMLO en cargos del estado.

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Por: Leonardo Arriaga