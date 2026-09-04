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Mujer muere tras desvanecerse en Metro Chapultepec y caer a las vías
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Con besos, así responde funcionario a acusaciones sobre nepotismo en el gobierno de Veracruz
El secretario de Finanzas fue cuestionado sobre la permanencia de tres familiares de AMLO en cargos del estado.
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Publicado
04/09/2026
🕐
22:15
Por:
Leonardo Arriaga
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