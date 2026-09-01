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Accidente en Chamapa-Lechería provoca caos: Más de diez horas de tráfico que alcanza la México-Querétaro
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Desconexión entre el discurso gubernamental y las carencias que enfrentan los ciudadanos; opina Roberto Ruiz
El discurso oficial habla de avances y transformación, pero… ¿qué está pasando realmente en las calles con los mexicanos?
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Publicado
01/09/2026
🕐
23:31
Por:
Roberto Ruiz
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16:10
Roberto Ruiz
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