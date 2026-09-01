Mesa República MX: el clan de Andy López Beltrán se reúne mientras crecen los señalamientos en su contra

El lunes 31 de agosto Roberto Ruiz asumió la titularidad de la Mesa República MX de adn Noticias y ahí se analizó el círculo cercano de Andy López Beltrán que vuelve al centro de la polémica por los señalamientos relacionados con empresarios y negocios millonarios.

Los presuntos vínculos con grupos del crimen organizado mantienen bajo escrutinio al llamado clan de Andy, mientras aumentan las exigencias de transparencia.

El encuentro de sus integrantes genera nuevos cuestionamientos políticos, ya sea porque nunca han cumplido con las medidas de austeridad que predicaba el expresidente Andrés Manuel López Obrrador (AMLO), además un contexto marcado por la revocación de la visa de Andy y las investigaciones sobre su entorno.