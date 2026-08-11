El Verificador: Fiscalía de Sinaloa montó una versión falsa sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén para encubrir a Rocha Moya

A más de 100 días de la salida de Rubén Rocha Moya del gobierno de Sinaloa, el asesinato de Héctor Melesio Cuén continúa rodeado de preguntas sobre quién lo privó de la vida.

La primera versión de la Fiscalía de Sinaloa señaló que el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) había sido atacado durante un intento de asalto en una gasolinera de Culiacán e incluso difundió un video para respaldar esa hipótesis.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó inconsistencias en la investigación estatal y concluyó que esa versión no contaba con elementos suficientes para sostenerse.

La investigación federal encontró indicios que apuntan a que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en la misma finca donde Ismael “El Mayo” Zambada habría sido privado de la libertad, el 25 de julio de 2024.

La FGR informó que, en ese inmueble, ubicado en Huertos del Pedregal, Culiacán, fueron localizadas manchas de sangre correspondientes al exrector.

Hasta ahora, la pregunta es sobre quiénes participaron en el homicidio y quién pudo haber ordenado la alteración de la escena del crimen.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.