Al periodismo crítico todo el aparato de la ley, mientras a los “paleros del bienestar”, dinero a manos llenas

El Gobierno de México aseguró que TV Azteca no recibe dinero de la publicidad gubernamental, pues asegura que la televisora debe impuestos; sin embargo, días antes, mencionado que el canal estaba libre de deudas.

Bajo este contexto, Manuel López San Martín, habla de los “paleros del Bienestar”, un grupo de pseudoperiodistas que acuden a la mañanera a hacer preguntas a modo.

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