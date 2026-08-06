Los aguacateros como otros productores están asfixiados por la violencia e inseguridad

México desplegó el jueves a más de mil 500 soldados y miembros de la Guardia Nacional en Michoacán en un intento por reanudar las inspecciones de exportación estadounidenses, suspendidas por motivos de seguridad.

La medida busca proteger las instalaciones de envasado, las rutas de transporte y los puntos de inspección contra la extorsión del crimen organizado.

Estados Unidos suspendió las inspecciones el 5 de agosto alegando problemas de seguridad. La ley estadounidense exige que los inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos certifiquen los aguacates mexicanos destinados a la exportación.