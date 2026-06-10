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“Irresponsable y poco solidaria”; opina Mónica Garza ante la ausencia de la Presidencia de México en la inauguración del mundial

Aunque el pueblo está listo para celebrar, el gobierno ha sido incapaz de entender el contexto nacional, asegura Mónica Garza.

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Por: Mónica Garza

Mónica Garza reflexionó sobre el panorama histórico y social con el que nuestro país recibe la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La reconocida periodista contrastó el ambiente de los mundiales de 1970 y 1986 con la compleja realidad actual del país.

Lanzó una fuerte crítica a la decisión de la Presidencia de la República por ausentarse en la gran inauguración y recordó los tres mundiales en tres Méxicos distintos.

La también conductora recordó que en 1970 el Mundial mostró una nación que buscaba proyectar modernidad tras Tlatelolco, y en 1986 fue un símbolo de reconstrucción tras el sismo.

En contraste, el Mundial de este 2026 llega a un país polarizado, con regiones dominadas por la violencia, miles de desaparecidos y un sistema de salud colapsado.

Asimismo, calificó la ausencia de la Presidencia de México como un acto política y diplomáticamente incomprensible e irresponsable, pues como jefa de Estado, desperdicia un momento clave para afianzar el liderazgo y la unidad nacional.

Garza sugirió que la mandataria prefirió no estar por “miedo a enfrentar algún reclamo o rechifla” y señaló incomodidad de una administración cuya narrativa de división choca con un evento que une a todos los mexicanos.

Destacó que, a pesar de los bloqueos, protestas y errores gubernamentales, el Mundial será un éxito gracias a la alegría y fuerza de la afición mexicana.

Finalmente, concluyó que la postal más poderosa será construida por los millones de mexicanos entusiastas y por ello recalcó que el “pueblo está listo para celebrar, con un gobierno incapaz de entender el momento histórico”.

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