“Irresponsable y poco solidaria”; opina Mónica Garza ante la ausencia de la Presidencia de México en la inauguración del mundial

Mónica Garza reflexionó sobre el panorama histórico y social con el que nuestro país recibe la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La reconocida periodista contrastó el ambiente de los mundiales de 1970 y 1986 con la compleja realidad actual del país.

Lanzó una fuerte crítica a la decisión de la Presidencia de la República por ausentarse en la gran inauguración y recordó los tres mundiales en tres Méxicos distintos.

La también conductora recordó que en 1970 el Mundial mostró una nación que buscaba proyectar modernidad tras Tlatelolco, y en 1986 fue un símbolo de reconstrucción tras el sismo.

En contraste, el Mundial de este 2026 llega a un país polarizado, con regiones dominadas por la violencia, miles de desaparecidos y un sistema de salud colapsado.

Asimismo, calificó la ausencia de la Presidencia de México como un acto política y diplomáticamente incomprensible e irresponsable, pues como jefa de Estado, desperdicia un momento clave para afianzar el liderazgo y la unidad nacional.

Garza sugirió que la mandataria prefirió no estar por “miedo a enfrentar algún reclamo o rechifla” y señaló incomodidad de una administración cuya narrativa de división choca con un evento que une a todos los mexicanos.

Destacó que, a pesar de los bloqueos, protestas y errores gubernamentales, el Mundial será un éxito gracias a la alegría y fuerza de la afición mexicana.

Finalmente, concluyó que la postal más poderosa será construida por los millones de mexicanos entusiastas y por ello recalcó que el “pueblo está listo para celebrar, con un gobierno incapaz de entender el momento histórico”.