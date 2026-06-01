Foro Económico Mundial prevé aumento en la inflación mundial; Banxico difiere para México: Opina Carlos Mota

La inflación mundial podría registrar un nuevo repunte durante lo que resta de 2026 debido a las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán, según el más reciente informe Chief Economist Outlook del Foro Económico Mundial.

Entre los factores que explican esta expectativa destacan las afectaciones al precio del petróleo, las interrupciones en el tránsito comercial por el Estrecho de Ormuz y el encarecimiento de diversos insumos energéticos; sin embargo, la perspectiva para México es distinta.

El Banco de México (Banxico) ha señalado que, aunque podrían registrarse aumentos temporales en los precios de alimentos y energéticos, la inflación retomaría una trayectoria descendente.

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