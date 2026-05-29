“Las reformas constitucionales no sirven para nada”, critica Leonardo Curzio, y advierte devaluación de la Carta Magna

Luego de la aprobación de las reformas constitucionales, Leonardo Curzio lanzó una dura crítica y señaló que el proceso legislativo se degradó debido a que las modificaciones hechas no aportan ningún valor real para consolidar una república más saludable.

El comunicador, académico y analista lamentó que la Carta Magna haya perdido su majestuosidad y acusó al Ejecutivo de utilizarla como “borrador o libreta personal” donde escribe, borra y reescribe a capricho, convirtiéndola en lo que llamó “una niña carta”.

Recalcó que las reformas “no sirven para nada”, y detalló que los cambios recientes solo son “parches” y correcciones a legislaciones recién aprobadas, por lo que, enmiendas hechas a la reforma judicial y añadidos a la reforma electoral, son “deprimentes” ante un grupo de poder que no se está tomando en serio su poder.

Los referentes a la intervención extranjera y la vigilancia al narcotráfico, quedan amparados por un grupo con sobrerrepresentación, que modifican y corrigen de un día para otro lo que ellos mismos ya habían aprobado.

Finalmente, Curzio concluyó que estas prácticas son en realidad un riesgo y habló sobre el estado actual del país, en el que México se aleja de ser una República y se está acercando a una “republiqueta” donde el texto constitucional cambia dependiendo de lo que dicte el Ejecutivo en turno.