“Nadie tiene derecho a decirte qué medios ver”; opina Leonardo Curzio

Leonardo Curzio criticó la postura del gobierno que “sugiere” a la ciudadanía qué medios de comunicación o plataformas consumir, calificando estas acciones como un riesgo para la democracia.

A través de su video, enfatizó que, en una república democrática es una garantía fundamental que las personas decidan qué ver, qué leer y qué escuchar o a quién seguir en las múltiples plataformas de redes sociales, sin injerencia del Estado.

También señaló que los límites del poder, pues no se deben entrometer decisiones personales en órdenes directas hacia los ciudadanos. Pues aunque la presente tiene derecho a consumir los resúmenes informativos, como jefa de Estado y símbolo de unidad nacional, no debe hacer este tipo de sugerencias.

El analista recordó a la mandataria que ya cuenta con todos los medios públicos a su disposición más el espacio en la mañanera para expresar “sus verdades”, por lo que es innecesario e inadmisible que haga este llamado a la población.

La toma de decisiones colectivas en una democracia depende de la información, por ello —y de acuerdo con el artículo 6 constitucional— los ciudadanos tienen derecho a escuchar distintas versiones, tanto las que incomodan al poder como las que le favorecen.

Finalmente, Curzio dijo lamentar este tipo de llamados ya que no son un casi inédito en el país, y advirtió que México se está acostumbrando a una “deriva autoritaria” donde el poder busca ser la única voz permitida.