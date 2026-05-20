Las ballenas y los delfines no son peces aunque viven en el mar: Valentina Rodríguez explica este dato curioso

Aunque parecen peces, las ballenas y los delfines son mamíferos, lo que influye en cómo se mueven en el mar. Y es que sus ancentros caminaban en tierra firme hace millones de años.

Valentina Rodríguez explica que los científicos encontraron fósiles de antiguos cetáceos con patas y como todos los mamíferos terrestres su espalda estaba hecha para flexionarse de arriba hacia abajo.

Cuando estos mamíferos regresaron al mar no cambiaron esa mecánica, sino la adaptaron ¿Quieres saber más sobre esta evolución? Ve el video completo