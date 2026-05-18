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¿Cómo ven los europeos el nuevo acuerdo comercial con México? Carlos Mota explica

El nuevo acuerdo de Libre Comercio entre México y la UE abre oportunidades; estos son los puntos centrales

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Por: Redacción adn Noticias

El acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea suena prometedor para ambas regiones, según el especialista Carlos Mota, pues los puntos centrales son los siguientes:

  • Eliminación de los aranceles elevados sobre las principales exportaciones de la Unión Europea, principalmente productos agroalimentarios
  • Mejorar las condiciones de sectores, entre ellos la maquinaria, productos farmacéuticos y los equipos de transporte
  • Garantizar la protección de indicaciones geográficas europeas, salvaguardando alimentos y bebidas

¿Cuáles son las oportunidades para México?

Carlos Mota señaló que este acuerdo de Libre Comercio abre la oportunidad de exportar muchos productos agroalimentarios libres de arancel.

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