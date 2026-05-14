Juan Pablo De Leo contextualiza el “Estado empresario” sobre la tendencia del gobierno de actuar como constructor, vendedor y ahora fabricante automotriz a pesar de la crisis de seguridad, salud e infraestructura, podría distorsionar el “piso parejo” en el mercado.

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Esto se debe a que México ya es una potencia automotriz gracias a la inversión privada y la entrada del gobierno más que ayudar, afectará.

El discurso del bienestar, patriótico o social, les sirve para evitar los cuestionamientos sobre viabilidad financiera del proyecto, dejando dudas al aire como “¿quién asume el costo si el proyecto fracasa?“.

El empresario siempre arriesga su capital pero el gobierno arriesga el dinero público.

Para más información, te invitamos a ver la opinión de Juan Pablo De Leo.