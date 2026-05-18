CDMX se hunde, pero este fenómeno tiene motivos: Explica Camel

La Ciudad de México (CDMX) se está hundiendo a un ritmo alarmante y no lo dice cualquier autoridad, sino la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Daniel Jacobo Ortega, mejor conocido como Camel, señaló que este fenómeno es conocido como subsidencia y afecta a grandes metrópolis. Los motivos principales son una mezcla de geología, crecimiento urbano y crisis de recursos.

Sin embargo, la causa central en la mayoría de los casos es la sobrexplotación de los acuíferos. Esto ha derivado que algunos monumentos y grandes edificios se vean afectados, ya que el suelo desciende a su alrededor.

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