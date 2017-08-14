En riesgo los “chiles en nogada”

La nuez de Castilla abrió la temporada en 800 pesos el kilo y la granada supera los 60; otros ingredientes también incrementaron su precio el chile poblano y la carne de res.

A pesar de que el chile en nogada es uno de los platillos más populares sobre todo en fiestas patrias tanto para mexicanos como para extranjeros los altos precios de sus ingredientes complicarán su disfrute en la temporada de verano.

De acuerdo a los precios dela canasta básica el chile poblano ha incrementado su precio en más de un 55% al pasar 18.67 a 29.04 pesos del 2012 al 2017. La carne de res costaba 84.40 pesos y ahora 128, es decir, 51.65%. La crema, que hace seis años costaba 15.90 pesos, actualmente tiene un costo de 24.08, por lo que reporta un incremento del 51.44%.

El colorido ingrediente de la granada, que en 2012 tenía un precio de 18.49 pesos, actualmente tiene un costo de 63.31 pesos, es decir, 242.40% más por ciento; finalmente,la nuez de Castilla, que le da el sabor a la nogada, hace seis años costaba 306 pesos el kilogramo, mientras que en esta temporada ronda los 800, lo que representa un incremento de 161.44%.

El precio de este platillo, hace seis años oscilaba entre los 80 pesos y el más caro 250; actualmente en diferentes establecimientos, tiene un precio que va desde los 150 pesos hasta los 400 pesos en restaurantes gourmet, por lo que representa un incremento de 87.50%.

lmo