Leonardo Curzio: el teatro político de la 4T y su “Ley de Retroactividad”

La reciente polémica en torno a la posibilidad de una ley con efectos retroactivos ha sido un ejemplo notorio del teatro político. Que la mayoría de Morena promueva una iniciativa, para luego ser “invalidada” por instancias superiores (como la Suprema Corte) o incluso por sus propios voceros, es una táctica que genera titulares sin costo real.

El mensaje es claro: crear un peligro para luego aparecer como los salvadores. Se trata de un juego que no resulta novedoso, la vieja estrategia del “policía bueno, policía malo”, que distrae a la opinión pública de los problemas fundamentales.

La infancia abandonada, una crisis silenciosa

Mientras la clase política se enreda en estos malabares, los problemas de fondo se agudizan. Hoy, un tema crítico es el abandono de la infancia debido a las largas jornadas laborales y los extensos desplazamientos en las grandes ciudades.

Una anécdota de una profesora de preparatoria es reveladora: sus alumnos buscan pasar más tiempo en la escuela porque, literalmente, no tienen a dónde ir. Las familias mexicanas, especialmente en la capital, pasan hasta tres horas diarias en el trayecto, lo que resulta en una dramática reducción del tiempo de calidad con sus hijos.

Este problema no se resuelve únicamente con becas y pensiones, sino con una política urbana y laboral eficiente.