Leonardo Curzio: la amenaza unilateral de Trump agrava la crisis de seguridad

Se comete un grave error al minimizar las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de usar mecanismos unilaterales, como ataques a embarcaciones o a grupos criminales, dentro del territorio mexicano. La presión que ejerce una declaración presidencial o de un candidato presidencial con alta probabilidad de victoria es innegable, tal como ocurrió en el pasado sobre Venezuela.

Trump mismo ha dicho que “le encantaría poderlo hacer en México”. Aunque figuras clave, como su vocera y el senador Marco Rubio, insistan en que la colaboración y la cooperación con México siguen siendo la primera opción, la amenaza subyacente de la acción unilateral permanece como una herramienta de presión.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El cerco sobre la presidenta, crisis interna y externa

La presidenta se encuentra en una situación de cerco que se estrecha día a día. Por un lado, está la presión interna manifestada en las calles. Aunque el gobierno intente negar o quitar legitimidad a la reciente marcha del domingo, la petición de la gente es clara y evidente: se exige más seguridad y una drástica reducción de la impunidad.

Al mismo tiempo, la presión externa se mantiene activa. Estados Unidos claramente no está del todo contento con los resultados obtenidos, a pesar de los importantes esfuerzos que México ha puesto “sobre el altar de la cooperación”, como los miles de detenidos, la destrucción de “narcolaboratorios” y otras acciones en el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional. Haríamos muy mal en subestimar la seriedad de la declaración de Donald Trump en este contexto de insatisfacción y de crisis de seguridad interna.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.