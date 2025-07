Joven de 14 años devorado por cocodrilos era monaguillo; “no me regreso hasta que traigan a mi niño”, dijo su mamá

Tras cerca de una semana en la que se dio a conocer el caso de Andrés Alejandro “N”, joven que fue devorado por cocodrilos durante sus vacaciones en Michoacán, recientemente se dio a conocer que el menor de 14 años de edad era monaguillo de una parroquia en Guanajuato.

La muerte y caso del menor ha generado conmoción a nivel nacional, pues en los últimos días se dio a conocer que el joven guanajuatense era un reconocido monaguillo entre su comunidad.

Joven devorado por cocodrilos en Michoacán era un reconocido monaguillo en Guanajuato

De acuerdo con información recabada y dada a conocer por medios locales, Andrés Alejandro era un importante monaguillo en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el municipio de Cortázar, Guanajuato.

Se dio a conocer que el joven participaba cotidianamente en su parroquia con ayuda en las misas, además de que forma parte de la banda de guerra de los bomberos voluntarios de la misma entidad de Guanajuato.

Era un niño que se entregaba con mucho amor a su comunidad -señaló uno de los sacerdotes de la parroquia para medios nacionales.

Suspenden búsqueda de Andrés Alejandro, joven devorado por cocodrilos en Michoacán

Tras varios días de búsqueda por parte de las autoridades locales en el estero conocido como “El Caimán”, zona de manglares donde habitan los cocodrilos , se dio a conocer que el operativo fue suspendido por parte de las autoridades correspondientes.

Pese a ello y durante los operativos de la búsqueda, la madre de Andrés señaló que “yo no me regreso hasta que no me traigan a mi niño”, esto entre lágrimas en una escena que conmovió a las personas presentes.

¿Qué pasó con el joven que fue devorado por cocodrilos en Michoacán?

Vale la pena mencionar que fue el pasado viernes 18 de julio de este mismo 2025 que se dio a conocer el caso de Andrés Alejandro “N”, joven que fue devorado por cocodrilos en una zona de manglares de Michoacán.

De acuerdo con las versiones que surgieron sobre el caso, el joven de 14 años de edad se detuvo junto a su familia en la zona ya referida para ver a los ejemplares. Sin embargo, el pequeño cayó accidentalmente al agua, lo cual ocasionó que en cuestión de segundos uno de los cocodrilos lo arrastrara con dirección desconocida.

