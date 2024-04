Taxista quería estafar a extranjero con un viaje de 17 mil pesos en Cancún

Estoy en el Aeropuerto de Cancún, soy canadiense. Este taxi me cobró 1000 dólares por ir de la terminal 4 a la 3. Ahora estoy con personal de seguridad, pero mientras les llamaba, el conductor intentó huir con mi equipaje en la cajuela. Por suerte salté al auto y casi me rompo la pierna, pero recuperé mi equipaje. Agradezco por la seguridad que me están dando en estos momentos