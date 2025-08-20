Salgan con paraguas: Pronósticos del clima en México hoy jueves 21 de agosto

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que los pronósticos del clima de este jueves 21 de agosto en México prevén intensas lluvias acompañadas de descargas eléctricas, así como posible caída de granizo en varios estados.

A través de su informe diario, las autoridades meteorológicas de nuestro país revelaron que más allá de las lluvias, se prevé un ambiente muy caluroso sobre los estados del norte de la República, litoral del Pacífico y del mismo Golfo de México.

¿En qué estados lloverá este jueves 21 de agosto?

Los pronósticos de lluvia en México para este jueves 21 de agosto, según con lo señalado por la Conagua, son los siguientes:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Chiapas

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Campeche

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo

Lluvias aisladas: Baja California y Querétaro

Estados con altas temperaturas para el jueves 21 de agosto

En cuanto a los estados de México que tendrán un clima muy caluroso este jueves, la Conagua señaló que las zonas más afectadas por estas condiciones climatológicas son las siguientes:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California y Sonora

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sinaloa

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Chiapas

Pronósticos de bajas temperaturas para el jueves 21 de agosto

Vale la pena señalar que se prevé que a partir de septiembre próximo comience la temporada de frentes fríos, por lo cual algunas entidades del país han comenzado a presentar clima con bajas temperaturas como los siguientes:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México?

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la temporada de lluvias en México se preveía que terminara en octubre de este 2025, sin embargo, nuevas proyecciones señalan que las precipitaciones podrían prevalecer sobre el país hasta noviembre próximo.

¿Cuándo termina el verano en México?

Vale la pena mencionar que será el próximo lunes 22 de septiembre de este 2025 que termine oficialmente el verano en México, con lo cual se le estará dando paso formalmente a la temporada de otoño.

