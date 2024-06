Cofepris alerta por venta de falsa hormona para el crecimiento

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris ) emitió una alerta por la falsificación de dos presentaciones de un medicamento de hormona para el crecimiento. Recomiendan no consumirlos por los riesgos que podrían tener para la salud.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Los medicamentos de hormona para el crecimiento por los que alerta la Cofepris

Se trata del medicamento Saizen (somatropina), en sus presentaciones de 12 y 20 mg. Emitieron la alerta luego del análisis de Merck Biopharma Distribution, quien informaron que algunos lotes específicos no fueron fabricados ni distribuidos por la empresa. Alertaron que esas cajas tienen un idioma diferente al español y les falta el registro sanitario.



Saizen de 20 mg / Lote AU029639 con fecha de caducidad 08/2024

/ Lote AU029639 con fecha de caducidad 08/2024 Saizen de 12 mg / Lotes: BA054637 y Ba054637

El consumir estos medicamentos puede presentar un riesgo para la salud debido a su origen desconocido. No hay certeza de sus ingredientes, de sus condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. Es por eso que la Cofepris no puede garantizar la calidad de los mismos, por ende ni su eficacia ni su seguridad.

Los riesgos de consumir medicamentos falsificados

Consumir este tipo de medicamentos puede representar un importante riesgo para la salud de las personas. Podría provocar que el tratamiento que se esté siguiendo no funcione, así como efectos secundarios no deseados. Incluso puede generar reacciones alérgicas y en los casos más extremos hasta la muerte, debido a que no hay instituciones oficiales que garanticen su seguridad.

La Cofepris pide que, si se adquirió alguno de los medicamentos anteriormente mencionados, se debe suspender el tratamiento inmediatamente y reportarlo a las autoridades. Para ello es necesario revisar el empaque y los sellos de seguridad , para asegurarse de que las etiquetas estén en español y sean legibles.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.