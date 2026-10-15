Querétaro prepara arcos detectores de metales en sus 380 secundarias: cómo se instalarían y qué piden a los padres

Antes del próximo puente escolar, que según el calendario de la SEP en Querétaro arranca el 30 de octubre, la autoridad educativa del estado anuncia un cambio en la entrada de los planteles de nivel medio. La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) prepara arcos detectores de metales en secundarias de Querétaro y los planea para las 380 secundarias del estado.

La dependencia la presenta como una decisión administrativa que se suma a los protocolos de prevención ya vigentes.

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¿Cómo se instalarían los arcos detectores de metales en las secundarias de Querétaro?

Según la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, la instalación sería gradual, por etapas, y la primera etapa ya se prepara. La dependencia no precisó fechas, ni cuántas escuelas entran en cada fase, ni cuáles planteles van primero. En el mismo sector educativo, la USEBEQ y la Sedesoq atienden el registro de apoyo a jubilados y pensionados de la educación en SIPROS, que cierra el 16 de octubre.

Los arcos funcionarían como un filtro de ingreso reforzado y se sumarían a las medidas que la USEBEQ ya aplica:

protocolos de prevención y actuación

canales de comunicación

capacitación a directivos, docentes y estudiantes

La dependencia aclara que la medida no sustituye la prevención que se aplica hoy.

Los arcos metálicos se sumarían a los protocolos que ya existen en las escuelas. (Getty Images)

La USEBEQ reconoce que más de dos años y medio de trabajo en construcción de paz y sana convivencia no fueron suficientes, y por eso incorpora los arcos. Quintanar Mejía destaca que la secundaria es una etapa sensible, porque los adolescentes siguen en maduración aunque físicamente parezcan mayores.

¿Qué piden a los padres de familia con los arcos detectores en las secundarias?

La petición central es revisar las mochilas de los hijos antes de que salgan de casa rumbo a la escuela. La USEBEQ plantea este paso como parte de la supervisión familiar, que considera el primer nivel de prevención.

Quintanar Mejía afirma que ningún protocolo puede reemplazar a la familia. La funcionaria describe a los hijos como parte de un primer equipo, que es la familia, en el que la autoridad sí puede confiar.

La información consultada no detalla formatos, cartas ni lineamientos escolares para esa revisión en casa. Por eso conviene preguntar a la dirección de cada secundaria y estar atento a los avisos del plantel.

¿Qué falta por confirmar sobre los arcos detectores de metales en Querétaro?

La fuente consultada no informa el costo de los equipos ni el monto de la inversión. Señala que la compra no estaba contemplada en el presupuesto original de la USEBEQ, y no detalla de dónde saldrían los recursos.

Tampoco hay calendario de instalación ni lista de planteles para la primera etapa. Mientras la USEBEQ no publique esos datos, el tema se mantiene en condicional: los arcos se instalarían y no hay fecha de entrada en operación.

Quien tiene hijos en secundaria puede seguir los canales oficiales de la USEBEQ y conservar la revisión de la mochila en casa hasta que lleguen los equipos.

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