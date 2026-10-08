Día de Muertos 2026: el pueblo de Puebla que abre sus casas para mostrar altares de tres pisos, a una hora de la capital y entrada gratuita

Cada otoño, un municipio a una hora de la capital del estado transforma las salas de sus casas en santuarios para recibir a las almas. El Día de Muertos 2026 vuelve a poner la mirada en los altares monumentales de Huaquechula, una tradición comunitaria de estructuras de tres niveles que las familias levantan para honrar a quienes fallecieron en el último año.

El portal Visit Mexico, de la Secretaría de Turismo federal, describe esta práctica como una expresión que fue declarada Patrimonio Cultural del Estado, reconocimiento que, según informó el Ayuntamiento de Huaquechula, tiene vigente desde 1997 y que cumple 29 años en 2026..

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¿Qué son los altares monumentales de Huaquechula en Día de Muertos?

Los altares de Huaquechula son ofrendas de entre tres y cinco metros que las familias arman dentro de su casa. Mezclan creencias prehispánicas y católicas, y su estructura de tres niveles representa cielo, tierra e inframundo, según describe Visit Mexico.

Sobre los niveles se colocan frutas, pan, flores y veladoras, además de los alimentos y bebidas que gustaban al difunto. También se coloca un espejo donde, de acuerdo con la tradición, el alma se refleja en la imagen de la persona que partió.

Estas ofrendas no se montan para atraer turistas. Las levantan las familias que perdieron a alguien en el último año, y por eso solo hay altares donde hubo una pérdida reciente y cada edición es distinta a la anterior.

El número cambia cada año. En 2025 el Ayuntamiento de Huaquechula previó 34 altares, de los cuales 30 correspondían a familias, aunque otros registros de ese año hablan de 29, con tres dedicados a niños.

¿Cuándo se pueden visitar los altares de Huaquechula y cómo llegar?

El Ayuntamiento informó, a través de sus redes sociales, que las visitas de 2026 serán del 28 de octubre al 2 de noviembre. No detalló el programa por día, pero en ediciones anteriores el calendario se ordenó por tipo de difunto:

28 de octubre: altares para personas fallecidas en accidentes

31 de octubre: altares para niños, con repique de campanas

1 de noviembre: altares para adultos que murieron por causas naturales

2 de noviembre: recepción de las almas de todos los santos

El calendario por día corresponde a lo registrado antes y debe confirmarse para 2026 con el municipio. Este año se suma además un nuevo sendero relacionado con el perro como compañero del ser humano, aunque el Ayuntamiento no detalló su recorrido.

Huaquechula está a unos 51 kilómetros de la capital del estado, de acuerdo con el Ayuntamiento, y el trayecto toma cerca de una hora en auto por la autopista 438D. En transporte público, la ruta parte de la CAPU hacia Atlixco, con autobuses de las líneas ORO o ERCO, y de ahí se toma la Ruta 12 Ramal Huaquechula.

Recuerda que son casas de familias en duelo: guarda silencio y pide permiso antes de entrar, evita las fotos sin consentimiento y confirma fechas y horarios con el municipio antes de viajar.

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