Dos vuelos a la semana y sin escalas: Volaris estrena la ruta directa Querétaro-Las Vegas desde el AIQ

Volaris activó la nueva ruta comercial directa entre el Aeropuerto Internacional de Querétaro y la ciudad de Las Vegas con dos itinerarios semanales programados de forma permanente.

La conexión aérea despegó en su vuelo inaugural el pasado 2 de octubre desde la terminal queretana hacia el estado de Nevada en Estados Unidos, eliminando las escalas en otras ciudades. El director Comercial del AIQ, Carlos Alberto Perera, y la gerente de Desarrollo de Mercados de Volaris, Nancy Aide Dalabiz Romelíz, detallaron el alcance operativo de este enlace internacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué días opera la ruta directa Querétaro-Las Vegas de Volaris en el AIQ?

La aerolínea fijó los despegues para iniciar la operación de esta conexión internacional sin escalas:

Lunes y viernes: días asignados para los vuelos directos de ida y vuelta entre Querétaro y Las Vegas.

días asignados para los vuelos directos de ida y vuelta entre Querétaro y Las Vegas. Proyección a corto plazo: meta operativa para aumentar los viajes de forma gradual hasta tener una salida diaria.

meta operativa para aumentar los viajes de forma gradual hasta tener una salida diaria. Destinos internacionales en Estados Unidos: Octava ruta hacia territorio estadounidense activada por Volaris desde la terminal de Querétaro, sumándose a los itinerarios hacia Dallas/Fort Worth, Houston, Chicago Midway, San Antonio, Los Ángeles, Oakland/San Francisco y Denver.

¿Cómo beneficia al turismo y a la conectividad del AIQ el nuevo vuelo a Las Vegas?

La apertura de este itinerario consolida a Volaris como el socio comercial estratégico del Aeropuerto Internacional de Querétaro, sumando 19 rutas activas divididas en 11 destinos nacionales y ocho internacionales. La empresa mantiene un acumulado de más de 6 mil operaciones en la pista estatal, promediando una ocupación del 79 por ciento en sus aeronaves.

Facilitar el traslado directo impulsa los viajes de negocios, la llegada de visitantes extranjeros y el turismo familiar en toda la región del Bajío. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro fortalece la competitividad del transporte aéreo mediante la ampliación de oferta hacia el mercado estadounidense.

Consultar la disponibilidad de asientos en la plataforma digital de la aerolínea agiliza la reserva de boletos. El incremento de rutas internacionales apuntala la infraestructura logística de la entidad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.