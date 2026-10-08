Qué dice la última iniciativa aprobada en la Legislatura de Querétaro para cambiar la ley de divorcios

Durante una sesión realizada lejos de la capital queretana, el Pleno votó un cambio que podría tocar la vida de miles de parejas. La iniciativa aprobada en la Legislatura de Querétaro el 28 de septiembre de 2026 propone un cambio a la ley de divorcios que incluye a las mascotas.

El cambio recae en el artículo 252 del Código Civil del Estado de Querétaro, que regula los asuntos que se definen al divorciarse.

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¿Qué aprobó la Legislatura de Querétaro en Jalpan de Serra sobre los divorcios?

El Pleno aprobó el 28 de septiembre la reforma durante una sesión en Jalpan de Serra, municipio de la Sierra Gorda. En la misma jornada se votaron cambios para proteger la identidad de menores en procesos judiciales, reconocer el turismo comunitario como actividad de interés público y crear la Medalla al Mérito de Protección Civil.

La propuesta lleva el título ¿Con quién se queda el perro? y es del diputado Paul Ospital Carrera, de Movimiento Ciudadano. El legislador argumentó que siete de cada 10 hogares queretanos tienen una mascota y que cambió la forma en que se organizan las familias.

Antes de llegar al Pleno, el proyecto pasó por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que lo aprobó. Con este voto, Ospital Carrera llegó a 46 iniciativas aprobadas, una cifra muy superior al promedio nacional de tres o cuatro por legislador en tres años, según el propio diputado.

El artículo 252 del Código Civil del Estado de Querétaro es el que cambia. (Crédito: Unsplash / Engin Akyurt)

¿Qué cambiaría en los divorcios de parejas con mascotas en Querétaro?

Con la reforma, el convenio de divorcio incluiría el cuidado de los animales de compañía entre los asuntos que las partes definen. El texto aprobado prioriza el bienestar, integridad y condiciones adecuadas de vida del animal.

El cambio reconoce a las mascotas como seres sintientes, pero no tendrían personalidad jurídica como una persona física o moral. En su lugar, la reforma crea un esquema específico de protección para evitar que el animal quede sin cuidado después de la separación.

La persona que se quede con la mascota tendría que acreditar que puede dar alimento, atención y condiciones adecuadas. La propuesta original planteaba que un juez familiar fijara custodia y manutención según la capacidad económica y el tiempo disponible de cada parte, con custodia compartida si beneficia al animal.

¿Qué falta para que la reforma al Código Civil de Querétaro entre en vigor?

Tras la votación, el decreto debe publicarse en el periódico oficial del estado para surtir efectos. Al cierre de esta nota no se localizó la publicación oficial ni una fecha de entrada en vigor, por lo que las reglas actuales seguirían vigentes mientras tanto.

También falta conocer el texto íntegro del decreto, porque las versiones públicas difieren. Unas lo describen como una facultad de los cónyuges para pactar sobre sus mascotas y otras como un punto que el convenio debe contemplar, por lo que el alcance exacto de la obligación queda pendiente.

El tema llega en un estado con cifras altas de separación. Querétaro ocupa el octavo lugar nacional en divorcios, con 2.34 por cada mil adultos, de acuerdo con datos brindados por el INEGI.

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